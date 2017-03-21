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21 марта 2017 г.

Доходы населения в Башкирии одни из самых высоких в Приволжском округе

Доходы населения в Башкирии одни из самых высоких в Приволжском округе

Данные о располагаемых денежных доходах жителей республики за последние четыре года представили аналитики Росстата. Напомним, что показатель рассчитывается по субъектам РФ на основании объема денежных доходов населения, объема обязательных платежей и различных взносов.

В 2013 году у населения республики в общей сложности было более 1 062 932 800 000 рублей (более 1 квадриллиона). В 2014 году эта цифра выросла – 1 155 429 600 000 рублей, в 2015 году сумма также увеличилась и  составила 1 241 844 200 000 рублей, в 2016 году – 1 276 594 700 000 рублей. 

Стоит отметить, что это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе после Татарстана.

Екатерина Старостина
Теги: располагаемый доход жителей Башкирии, Росстат
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