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21 марта 2017 г.

В Башкирии отследят внедрение онлайн-касс

В Башкирии отследят внедрение онлайн-касс

«Единая Россия» в рамках Предпринимательской платформы запускает мониторинг по контролю за внедрением новой контрольно-кассовой техники  в регионах и в середине апреля представит его результаты.

По словам сокоординатора Предпринимательской платформы Евгения Демина, мониторинг позволит определить главные проблемы и выработать меры по обеспечению всех предприятий оборудованием в установленный срок.

- Наша задача - провести реформу максимально четко и эффективно совместно с налоговыми органами. Необходимо сделать так, чтобы были учтены интересы всех участников этого процесса, – заявил Демин.

В свою очередь руководитель мониторинговой группы, заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дмитрий Сазонов рассказал, что мониторинг будет проводиться регулярно на основе анкетирования, которое позволит обобщить предложения от производителей, технических специалистов, уполномоченных по правам предпринимателей и представителей ФНС.

- Предпринимательская платформа уже принимает сообщения о проблемах, связанных с установкой новой техники. В числе основных трудностей рост цен на кассовые аппараты и фискальные накопители, дефицит оборудования в регионах, технические ошибки при его эксплуатации, а также проблемы, связанные с покрытием интернета, стоимостью техобслуживания и СМС-сообщений, - сказал Сазонов. По его словам, задача Предпринимательской платформы и депутатов - обеспечить жесткий парламентский контроль над введением контрольно-кассовой техники.

Справка: В настоящее время в России зарегистрировано 2,4 млн. кассовых аппаратов. С 1 июля 2017 года на онлайн-кассы будут обязаны перейти те торговые сети, которые уже используют кассовые аппараты, с 1 июля 2018 года – все торговые предприятия независимо от системы налогообложения.

Эльвира Азметова
Теги: онлайн-кассы, мониторинг, Предпринимательская платформа, Единая Россия
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