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20 марта 2017 г.

Директор строительной фирмы из Башкирии украл бюджетные деньги

Директор строительной фирмы из Башкирии украл бюджетные деньги

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя строительной организации ООО «Регионстрой» Мунира Рахматуллина.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году прокуратура в судебном порядке добилась выделения из федерального бюджета 1,8 млн. рублей на капитальный ремонт 6 скотомогильников в Архангельском районе. Муниципальный контракт на его проведение был заключен с ООО «Регионстрой». Однако строительная компания не полностью произвела работы и использовала более дешевые материалы, чем предусмотрено сметой. Впоследствии Рахматуллин представил документы о надлежащем исполнении обязательств и необоснованно получил свыше 680 тысяч рублей бюджетных средств. По иску прокуратуры суд запретил пользоваться скотомогильниками, которые не соответствовали санитарным требованиям. Обвиняемый не признал вину в совершении преступления. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Эльвира Азметова
Теги: директор строительной фирмы, бюджетные деньги, украл, уголовное дело
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