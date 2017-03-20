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20 марта 2017 г.

Прекращение существования «Башпромбанка» как бренда не повлияет на договора клиентов

Прекращение существования «Башпромбанка» как бренда не повлияет на договора клиентов

28 апреля 2017 года запланировано завершение процесса присоединения «Башпромбанка» к ПАО «Уралсиб». Организация продолжит работу в составе и под брендом «Уралсиба».

Напомним, что основным направлением деятельности ОАО «Башкирский Промышленный Банк» является кредитование физических лиц. По сообщению региональных СМИ, все условия по кредитам, ипотеке и вкладам для клиентов «Башпромбанка» сохранятся до завершения сроков клиентских договоров.

Бизнесмен Владимир Коган выкупил у основного владельца 82% уставного капитала «Уралсиба», а объединение банковских активов предпринимателя под единым брендом «Уралсиба» началось летом 2016 года. Практически одновременно с «Башпромбанком» началось присоединение «Банка БФА».

Екатерина Старостина
Теги: Башпромбанк, присоединение к Уралсиб, Владимир Коган
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