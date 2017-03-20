Прекращение существования «Башпромбанка» как бренда не повлияет на договора клиентов

20 марта 2017 г.

28 апреля 2017 года запланировано завершение процесса присоединения «Башпромбанка» к ПАО «Уралсиб». Организация продолжит работу в составе и под брендом «Уралсиба».

Напомним, что основным направлением деятельности ОАО «Башкирский Промышленный Банк» является кредитование физических лиц. По сообщению региональных СМИ, все условия по кредитам, ипотеке и вкладам для клиентов «Башпромбанка» сохранятся до завершения сроков клиентских договоров.

Бизнесмен Владимир Коган выкупил у основного владельца 82% уставного капитала «Уралсиба», а объединение банковских активов предпринимателя под единым брендом «Уралсиба» началось летом 2016 года. Практически одновременно с «Башпромбанком» началось присоединение «Банка БФА».