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20 марта 2017 г.

Израильские предприниматели предлагают коллегам из Башкирии производить протеиновые батончики из кузнечиков

Израильские предприниматели предлагают коллегам из Башкирии производить протеиновые батончики из кузнечиков

В Полномочном Представительстве РБ при Президенте РФ состоялась встреча предпринимателей из Башкортостана и Израиля, на которой зарубежные бизнесмены рассказали российским коллегам о технологиях, применяемых в самых разных отраслях.

К примеру, представители компании под названием «Steak TzarTzar» рассказали о том, что в условиях нехватки протеинов можно обратить внимание на насекомых. На экологической ферме они выращивают кузнечиков и сверчков, которых охотно закупают компании, производящие протеиновые батончики и напитки.

Была представлена еще одна интересная разработка израильских бизнесменов – производство экологической одноразовой посуды из отходов выращивания сельхозкультур, в частности, кукурузы. Такая посуда не наносит вреда окружающей среде, в отличие от пластиковой.

В ходе переговоров израильским предпринимателям был продемонстрирован фильм о регионе. Руководитель ТПП РБ сообщил о том, что все желающие узнать больше о возможностях сотрудничества с компаниями Израиля, могут обращаться в республиканскую Палату для получения соответствующих контактов.

Екатерина Старостина
Теги: ТПП РБ, переговоры с предпринимателями из Израиля, еда из кузнечиков и сверчков
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