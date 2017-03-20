В Башкирии отремонтируют дороги за 16 миллиардов рублей

20 марта 2017 г.

В республике в течение теплого сезона планируется отремонтировать около тысячи километров региональных, муниципальных и местных дорог. Об этом сообщили в Госкомитете РБ по транспорту и дорожному хозяйству.

Перед этим в марте – апреле пройдет ямочный ремонт в объеме, примерно равном прошлогоднему: 7 тысяч тонн холодного асфальтабетона на 59 тысяч кв.м. площади.

Как отметил глава ведомства Рим Гилязитдинов, приоритет отдается дорогам регионального значения, где наблюдается высокая интенсивность движения. Это трассы Уфа – Белорецк и Уфа – Бирск – Янаул. Кроме того, каждый муниципалитет получил субсидии на ремонт дорог местного и районного значения. Работы будут выполнять структуры ГУП «Башкиравтодор».

В связи с ожиданием интенсивного паводка к прохождению половодья готовятся все 21,67 тысяч водопропускных труб, их очищают от мусора и зарослей кустарника. На обслуживании Управления дорожного хозяйства РБ находятся 1649 мостов и путепроводов. Как сообщили в Госкомтрансе, на случай разрушения мостов зарезервированы средства для их оперативного восстановления. Общий объем финансирования дорожного ремонта в 2017 году — 16 млрд. 275 млн. рублей.