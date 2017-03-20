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20 марта 2017 г.

В Башкирии приставы забрали за долги дом стоимостью 5 млн.рублей

В Башкирии приставы забрали за долги дом стоимостью 5 млн.рублей

Сейчас дом выставят на публичные торги. 

Судебные приставы арестовали дом одной из жительниц Башкирии. Цена жилой площади варьируется в пределах 5 млн.рублей. Именно такую сумму она зодолжала банку. 

Напомним, судебные приставы вправе изымать имущество должников при условии, что это их не единственное жилье. 

Светлана Куликова
Теги: долги, судебные приставы, Башкирия
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