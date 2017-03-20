В Башкирии приставы забрали за долги дом стоимостью 5 млн.рублей

20 марта 2017 г.

Сейчас дом выставят на публичные торги.



Судебные приставы арестовали дом одной из жительниц Башкирии. Цена жилой площади варьируется в пределах 5 млн.рублей. Именно такую сумму она зодолжала банку.

Напомним, судебные приставы вправе изымать имущество должников при условии, что это их не единственное жилье.