Топ-менеджер Россельхозбанка посетила Башкирию

17 марта 2017 г.

В столице Башкирии с рабочим визитом побывала заместитель Председателя Правления «Россельхозбанка» Оксана Лут. Она встретилась с Премьер-министром Правительства Рустэмом Мардановым, провела ряд встреч с руководством ведущих предприятий Башкирии, рассказала журналистам о механизме льготного кредитования предприятий АПК.

В настоящее время Россельхозбанк – ключевой банк-участник данной программы. Банк первым заключил соответствующее соглашение с Министерством сельского хозяйства России.

- С этого момента мы предоставили сотням заемщиков в 44 регионах уже более 25 миллиардов рублей по ставке не выше пяти процентов годовых. Банк в сжатые сроки провел все необходимые согласовательные процедуры и организовал оперативный и бесперебойный процесс льготного кредитования. Преимущественно средства направляются на проведение сезонных работ, что, как мы надеемся, будет способствовать качественному и своевременному проведению посевной кампании в этом году, - сообщила Оксана Лут.

Рассчитывать на льготные кредиты можно по всем направлениям в сфере АПК. При этом лимиты в регионах определены по основным направлениям: молочное животноводство, мясное животноводство, растениеводство, переработка и прочее животноводство.

- По всем этим направлениям в банке идет работа. Мы собираем заявки абсолютно по всем участникам рынка, - подчеркнула заместитель Председателя Правления «Россельхозбанка». – Все направления одобряются Минсельхозом в рамках установленных лимитов и сублимитов. Сейчас мы начали согласовывать заявки по инвестиционным проектам. Уже порядка семи крупных проектов направлены в Министерство сельского хозяйства по инвестиционной программе. В самое ближайшее время надеемся получить одобрение.

Как отметила на брифинге в «Башинформе» Оксана Лут, Россельхозбанк работает не только в сфере АПК, но и в других приоритетных отраслях, определенным государством. В частности, сотрудничает с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и сферы переработки. Также активно банк развивает ипотечное кредитование.

- Особое внимание мы уделяем малому бизнесу, причем во всех без исключения отраслях, а не только в агропромышленном комплексе. В целом мы действительно начали шире смотреть на отрасли и стали абсолютно диверсифицированным банком, - рассказала Оксана Лут.