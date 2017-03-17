﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,9344
EUR62,3722
GBP71,5722
курс ЦБ РФ на 18 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-2°
Ясно
вечер -6°,  ночь -8°,  утро -8°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
Фото: @skamay.ks Уфимский Инорс
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
17 марта 2017 г.

В Башкирии повторно выставили на торги кинотеатр

В Башкирии повторно выставили на торги кинотеатр

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выставило на торги здание бывшего кинотеатра «Искра». Объект  расположен в Стерлитамаке.

Аукцион назначен на 25 апреля. Стартовая цена лота — 16 млн. рублей.

Напомним, что это уже не первая попытка республики продать данный лот. Итоги предыдущего аукциона были аннулированы ввиду  того, что победитель не исполнил свои обязательства.

Светлана Куликова
Теги: кинотеатр, торги, Башкирия, Стерлитамак, аукционы
141 Оценить новость:  0  0
Отправить
Топ-менеджер Россельхозбанка посетила Башкирию
17 Март 2017 г.
Топ-менеджер Россельхозбанка посетила Башкирию
Президент Молдавии посетил Москву по приглашению Андрея Назарова
17 Март 2017 г.
Президент Молдавии посетил Москву по приглашению Андрея Назарова
Главный рынок Нефтекамска закрывается: почти 100 человек могут лишиться бизнеса
17 Март 2017 г.
Главный рынок Нефтекамска закрывается: почти 100 человек могут лишиться бизнеса
В Уфе пройдет Межрегиональный HR-Форум
17 Март 2017 г.
В Уфе пройдет Межрегиональный HR-Форум
В Башкирии инвалиду была начислена плата за электроэнергию в 57 тысяч рублей
17 Март 2017 г.
В Башкирии инвалиду была начислена плата за электроэнергию в 57 тысяч рублей
Кармановское водохранилище готовят к весеннему паводку
17 Март 2017 г.
Кармановское водохранилище готовят к весеннему паводку
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]