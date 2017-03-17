В Башкирии повторно выставили на торги кинотеатр

17 марта 2017 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выставило на торги здание бывшего кинотеатра «Искра». Объект расположен в Стерлитамаке.

Аукцион назначен на 25 апреля. Стартовая цена лота — 16 млн. рублей.

Напомним, что это уже не первая попытка республики продать данный лот. Итоги предыдущего аукциона были аннулированы ввиду того, что победитель не исполнил свои обязательства.