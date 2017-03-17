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17 марта 2017 г.
В Башкирии повторно выставили на торги кинотеатр
Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии выставило на торги здание бывшего кинотеатра «Искра». Объект расположен в Стерлитамаке.
Аукцион назначен на 25 апреля. Стартовая цена лота — 16 млн. рублей.
Напомним, что это уже не первая попытка республики продать данный лот. Итоги предыдущего аукциона были аннулированы ввиду того, что победитель не исполнил свои обязательства.
Светлана Куликова
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