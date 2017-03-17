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17 марта 2017 г.

Президент Молдавии посетил Москву по приглашению Андрея Назарова

Президент Молдавии посетил Москву по приглашению Андрея Назарова

Президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву по приглашению сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова. Он принял участие в бизнес-форуме "Россия — Молдавия: новые точки роста". 

В своем выступлении Додон отметил, что в  двусторонних отношениях начался новый этап. Черная полоса прошла, началась белая полоса.

Он также подчеркнул, что новые соглашения помогут вернуть стратегическое партнерство по всем направлениям.

- Мы начали постепенно возвращаться на российский рынок. Уже около 130 компаний из Молдовы, производителей, могут поставлять свои фрукты, овощи на российский рынок. Из винодельческих — около 20. Уже три консервных предприятия могут поставлять свою продукцию, - цитирует РИА Новости слова президента Молдавии.

Также он выразил надежду, что и российские инвесторы "будут более активно смотреть и возвращаться в нашу страну".

Напомним, 17 марта Игорь Додон встречался  с президентом РФ Владимиром Путиным.

Светлана Куликова
Теги: Андрей Назаров, Деловая Россия, сотрудничество, экономика и бизнес, Молдавия, Игорь Додон
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