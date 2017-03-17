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Нужны ли России частные тюрьмы?
Президент Молдавии посетил Москву по приглашению Андрея Назарова
Президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву по приглашению сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова. Он принял участие в бизнес-форуме "Россия — Молдавия: новые точки роста".
В своем выступлении Додон отметил, что в двусторонних отношениях начался новый этап. Черная полоса прошла, началась белая полоса.
Он также подчеркнул, что новые соглашения помогут вернуть стратегическое партнерство по всем направлениям.
- Мы начали постепенно возвращаться на российский рынок. Уже около 130 компаний из Молдовы, производителей, могут поставлять свои фрукты, овощи на российский рынок. Из винодельческих — около 20. Уже три консервных предприятия могут поставлять свою продукцию, - цитирует РИА Новости слова президента Молдавии.
Также он выразил надежду, что и российские инвесторы "будут более активно смотреть и возвращаться в нашу страну".
Напомним, 17 марта Игорь Додон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.
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