Президент Молдавии посетил Москву по приглашению Андрея Назарова

17 марта 2017 г.

Президент Молдавии Игорь Додон посетил Москву по приглашению сопредседателя "Деловой России" Андрея Назарова. Он принял участие в бизнес-форуме "Россия — Молдавия: новые точки роста".

В своем выступлении Додон отметил, что в двусторонних отношениях начался новый этап. Черная полоса прошла, началась белая полоса.

Он также подчеркнул, что новые соглашения помогут вернуть стратегическое партнерство по всем направлениям.

- Мы начали постепенно возвращаться на российский рынок. Уже около 130 компаний из Молдовы, производителей, могут поставлять свои фрукты, овощи на российский рынок. Из винодельческих — около 20. Уже три консервных предприятия могут поставлять свою продукцию, - цитирует РИА Новости слова президента Молдавии.

Также он выразил надежду, что и российские инвесторы "будут более активно смотреть и возвращаться в нашу страну".

Напомним, 17 марта Игорь Додон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным.