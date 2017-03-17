Главный рынок Нефтекамска закрывается: почти 100 человек могут лишиться бизнеса

17 марта 2017 г.

Центральный рынок одного из самых молодых городов Башкирии закроется. В редакцию Proural обратилась группа предпринимателей Нефтекамского центрального рынка со своей проблемой: в августе руководство планирует начать капитальный ремонт здания, а бизнесменам предлагает переехать на другую площадку, которая находится на окраине города.

«Ссылка» за первый километр

Предприниматели с таким решением не согласны. Ведь рынок находится в центре города. Своих покупателей они знают в лицо, многие из них ходят сюда за покупками не один год. Продавцы опасаются, что никто из бывших клиентов не станет ездить за километр от города, а найдет себе вариант под боком.

Как только рынок закроют, 90 предпринимателей окажутся без средств к существованию. А у каждого из них семьи, им надо кормить детей, платить по кредитам. В такой ситуации надо как-то выживать, но без стабильного заработка это сделать невозможно. Больше половины предпринимателей работают на рынке по 20 лет. Кто-то из них предпенсионного и пенсионного возраста. Оставшись без работы, они вряд ли смогут найти себе новую. В их положении люди просто окажутся выброшенными за борт жизни.

- За аренду мы платим приличные суммы, платим исправно. Если рынок закроют, деятельность моя приостановится, и я, в конце концов, разорюсь. На что будет жить моя семья? Руководство рынка документально пока ничего не подтверждает. В августе рынок закрывается. Ходят слухи: после открытия мы туда не попадем. Говорят, что рынок снесут, а на его месте поставят жилые дома. С решением руководства многие не согласны. Поэтому мы напишем петицию и под нее соберем подписи, - говорит продавец мяса Ольга Серёгина.

На Нефтекамском центральном рынке продавец Ирина Мишенина работает с 1999 года. Реализует свежее мясо, которое каждое утро ей привозят поставщики. Аренда прилавка размером 1,2 метра обходится предпринимательнице в 11 тысяч в месяц. Таких, как она, тут предостаточно. Десять точек свинины и пятнадцать точек говядины. К месту, куда хотят предпринимателей переместить, не ходят автобусы. А это значит, клиентура Ирины резко сократится.

- Я одна ребенка воспитываю. Мне некуда идти. По логике рынок и должен быть в центре города. Когда реконструировали Уфимский центральный рынок, старый павильон работал. Если бы нам предоставили такую возможность, но закрывать нас полностью жестоко. Если рынок закроют, люди останутся без работы. Мы хотим отстаивать свои права, чтобы остаться здесь, - говорит Ирина Мишенина.

Пока конфликт с руководством рынка носит скрытый характер. Предприниматели обсуждают между собой несправедливое на их взгляд решение, но дальше этого дело не идет. Как только они получат письменное уведомление, тут же начнут собирать подписи. Желающих подписать документ будет предостаточно. От закрытия рынка пострадают и колхозники, которые приезжают сюда реализовывать свою продукцию.

- Как такового конфликта с директором рынка у нас не было. Просто она нас поставила перед фактом, что рынок закроется на ремонт. Ну а если закроют на ремонт, потом могут не открыть. Слухи такие прошли. Куда мы, женщины, пойдем. В городе супермаркет на супермаркете, а у нас свои покупатели. Они довольные от нас уходят. Опять же колхозники приезжают с молоком и сметаной. У нас одно желание, чтобы рынок не закрыли, а мы обслуживали бы своих покупателей, как раньше. За аренду мы платим стабильно. Если бы рынок реставрировали хотя бы частично, нас такой вариант устроил бы, - предлагает продавец колбасного отдела Фаниса Евгареева.

Необоснованные слухи

Само здание рынка сильно обветшало. Что не удивительно, ведь построено оно в 1962 году. Капитального ремонта в здании не было давно. По словам директора рынка Гузель Батыровой, независимая экспертиза проверяла фундамент, сваи - они требуют укрепления. Канализацию надо полностью менять, электропроводку. Капитальный ремонт невозможно сделать, не убрав из здания людей.

- Реконструкция начнется, когда будут готовы все документы. Приблизительно это будет в конце августа. После ремонта везде будет холодильное оборудование. Мы предлагаем своим арендаторам на это время пойти в отпуск, если у них есть такая возможность. Но желательно хотя бы месяц поработать на рынке на первом километре. Там будет все оборудовано. С автобусом тоже можно проблему решить. А к новому году все арендаторы вернутся обратно. Те из предпринимателей, кто нас поддерживают, получат лучшие места. Слухи о закрытии рынка не обоснованы, закрываться рынок не будет, потому что для города он имеет большое значение. Рынок закрыть мы не можем еще и потому, что арендуем его у города, - разъясняет директор Нефтекамского центрального рынка Гузель Батырова.