В Уфе пройдет Межрегиональный HR-Форум

17 марта 2017 г.

В столице Башкирии 27-28 апреля пройдет юбилейный V Межрегиональный HR-Форум «Управление человеческим капиталом: вызовы региональной стратегии 2030». Организаторы подготовили насыщенную двухдневную программу, в рамках которой пройдут секционные заседания, мастер-классы, круглые столы.

Целью проведения форума является определение основных направлений совершенствования региональной политики управления трудовыми ресурсами, а также возможность совместного комплексного обсуждения актуальных проблем и путей их решения, обмен опытом и практиками управления персоналом между органами государственной власти и организациями.

Участники HR-Форума смогут внести свои предложения в республиканскую стратегию «Стратегия 2030» в контексте развития человеческого капитала региона. Будет затронут вопрос реализации поставленных задач в области управления трудовыми ресурсами. Стоит отметить, что на форум приглашены эксперты Московской школы управления «Сколково».

Мероприятие будет проходить на лучшей конгрессной площадке Уфы – в Конгресс-холле.

По традиции участие в работе форума примут руководители и должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, топ-менеджмент российских и республиканских компаний, представители крупного, среднего и малого бизнеса, научные и образовательные учреждения, службы управления персоналом, провайдеры HR-услуг, бизнес-тренеры и консультанты.

Организуют мероприятие Администрация Главы РБ, Правительство РБ, Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Министерство образования РБ, Школа российской политики в РБ, Школа бизнеса АНО ДО «ФБС» (First Business School), Уфимский государственный нефтяной технический университет, Ассоциация тренеров и консультантов РБ, Совет ректоров вузов РБ и Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».