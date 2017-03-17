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В Башкирии инвалиду была начислена плата за электроэнергию в 57 тысяч рублей
Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконно начисление квартплаты местной жительнице.
Установлено, что из-за неисправности счетчика владелице дома в деревне Султанмуратово была начислена плата за электроэнергию в размере свыше 57 тысяч рублей. При этом женщина, являющаяся инвалидом, фактически не проживала в этом доме и не могла использовать указанный в квитанции объем коммунальных ресурсов.
Впоследствии ООО «ЭСКБ» обратилось за взысканием долга в суд, который отказал в удовлетворении иска.
Несмотря на это, компания не перерассчитала клиенту платежи в соответствии с нормативами. О данном факте заявительница сообщила в прокуратуру.
В целях восстановления ее прав надзорное ведомство внесло руководству электроснабжающей организации представление, по результатам рассмотрения которого размер начисленной платы был снижен более чем в 10 раз. За допущенные нарушения сотрудник ООО «ЭСКБ» привлечен к дисциплинарной ответственности.
17 Март 2017 г.
17 Март 2017 г.
17 Март 2017 г.
17 Март 2017 г.