В Башкирии инвалиду была начислена плата за электроэнергию в 57 тысяч рублей

17 марта 2017 г.

Прокуратура Аургазинского района пресекла незаконно начисление квартплаты местной жительнице.

Установлено, что из-за неисправности счетчика владелице дома в деревне Султанмуратово была начислена плата за электроэнергию в размере свыше 57 тысяч рублей. При этом женщина, являющаяся инвалидом, фактически не проживала в этом доме и не могла использовать указанный в квитанции объем коммунальных ресурсов.

Впоследствии ООО «ЭСКБ» обратилось за взысканием долга в суд, который отказал в удовлетворении иска.

Несмотря на это, компания не перерассчитала клиенту платежи в соответствии с нормативами. О данном факте заявительница сообщила в прокуратуру.

В целях восстановления ее прав надзорное ведомство внесло руководству электроснабжающей организации представление, по результатам рассмотрения которого размер начисленной платы был снижен более чем в 10 раз. За допущенные нарушения сотрудник ООО «ЭСКБ» привлечен к дисциплинарной ответственности.