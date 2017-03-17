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17 марта 2017 г.

Кармановское водохранилище готовят к весеннему паводку

Кармановское водохранилище готовят к весеннему паводку

В республике продолжается подготовка объектов энергосистемы к весеннему паводку 2017 года.

Кармановское водохранилище на реке Буй является самым крупным гидротехническим сооружением на северо-западе Башкирии. Оно создано для охлаждения циркуляционных вод Кармановской ГРЭС – филиала ООО «Башкирская генерирующая компания». От надёжности и исправности водосливных затворов зависит безопасность жилых построек и объектов жизнеобеспечения населения, расположенных в данном районе.

ООО «БГК» проводит работы согласно плану, при этом энергетики особое внимание уделяют состоянию гидротехнических сооружений. На сегодня практически завершён комплекс профилактических мероприятий на водосбросных сооружениях и плотине Кармановского водохранилища.

В этом году в рамках подготовки к пропуску большой воды специалисты Кармановской ГРЭС провели предварительный осмотр гидротехнического сооружения с опробованием оборудования, задействованного в регулировании уровня водохранилища. Персонал оперативно-ремонтных бригад прошёл необходимые инструктажи. Профилактические мероприятия, направленные на повышение надёжности и обеспечение манёвренности механического и электротехнического оборудования, будут полностью завершены после потепления.

На 17 марта уровень воды в Кармановском водохранилище составляет 79,98 метра над уровнем моря при нормальном подпорном уровне 80 метров.

На следующей неделе запланировано предпаводковое снижение уровня воды в водохранилище. По утверждённому графику к 11 апреля уровень воды в водохранилище Кармановской ГРЭС будет понижен до 79,5 метров, объём воды уменьшится со 134 до 116,2 миллиона кубометров.

Высвобожденная ёмкость гидроузла будет заполнена в апреле-мае, это позволит «срезать» пик паводка на реке Буй.

По сообщению ООО «БГК», максимальная расчётная величина пропуска воды через водосливы плотины составляет 1350 кубометров в секунду, а средний многолетний пропуск воды в период паводка составляет 500-800 кубометров в секунду. Стоит отметить, что к максимальному расчётному показателю приточность не приближалась ни разу за всё время эксплуатации водохранилища с 1968 года.

Екатерина Старостина
Теги: Кармановское водохранилище, БГК, подготовка к половодью в Башкирии
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