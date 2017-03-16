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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Башкирии определены приоритетные направления работы социальных некоммерческих организаций
Эта мера расширит возможности НКО участвовать в оказании конкретной помощи населению.
Речь в первую очередь идет о благотворительности, оказании услуг в сфере образования, науки, физической культуры, пропаганде здорового образа жизни; создании в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, охране окружающей среды и другие.
Сегодня в Башкирии работают более 5 тысяч НКО. За три последних года они получили гранты на общую сумму 78 миллионов рублей. Субсидии НКО предоставляются на конкурсной основе.
Напомним, в 2016 году в Башкортостане заработал ресурсный центр поддержки НКО. На основе центра будет создан единый реестр социально-ориентированных НКО. Эксперты будут сообщать о различных грантах и конкурсах, помогать в составлении документации, делиться лучшими практиками ресурсных центров других регионов.
В планах - проведение семинаров и мастер-классов. Специалисты ресурсного центра будут оказывать информационное сопровождение в организации и проведении мероприятий НКО.
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