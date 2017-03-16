Крупные водоемы Башкирии зарыбят почти на три миллиона рублей

16 марта 2017 г.

Специалисты отмечают, что любая хозяйственная деятельность на водном объекте, в его прибрежно-защитной полосе или водоохранной зоне, отражается на состоянии среды обитания водных биологических ресурсов. Именно поэтому с 2017 года Минэкологии РБ планирует расширить географию проведения искусственного зарыбления водных объектов. Это означает пополнение водно-биологических запасов ценными и особо ценными промысловыми породами рыб, такими как сазан, толстолобик и стерлядь.

По сообщению сообщает пресс-центра Министерства природопользования и экологии РБ, ранее зарыбление водных объектов в республике проводилось исключительно на реке Белая. Мероприятие реализовывалось последние пять лет предприятиями, оказывающими негативную нагрузку на главную водную артерию региона. За это время было выпущено более миллиона мальков.

По словам начальника отдела реализации программ природопользования и управления имуществом Минэкологии республики Эдуарда Нагаева, министерство заключило договоры со Средневолжским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству на выполнение компенсационного зарыбления кроме р.Белая и Нижнекамского водохранилища. На эти цели в 2017 году из федерального бюджета выделено более 2,6 миллиона рублей.

– Этой весной рыбные запасы Нижнекамского водохранилища пополнятся более чем 3 тысячами штук молоди сазана и порядка 36 тысяч штук молоди толстолобика, р.Белая – почти 60 тысяч штук молоди стерляди, – сообщил Эдуард Нагаев. – Объемы выпускаемой молоди рассчитываются исходя из ущерба, нанесенного предприятиями водно-биологическим ресурсам, по специальной разработанной методике. Мероприятие финансируется из федерального бюджета в связи с тем, что в настоящее время проводятся работы по расчистке русел рек, субвенции на которые выделены по линии Росводресурсов.