Манежную площадь в Москве выложат башкирской плиткой

16 марта 2017 г.

Московскую Манежную площадь ожидает капитальный ремонт. Здесь заменят гранитное плиточное покрытие, которому около 20 лет.

При работах будет использован башкирский материал. Поставщиком является учалинское предприятие «Уральские камни».

Работы начнутся во второй половине мая.

Компания «Уральские камни» поставляет гранит для работ по благоустройству московских улиц. В планах компании - увеличение добычи на треть, производства – на 50%. В первопрестольную планируют доставить 360 тысяч квадратных метров гранита.

ОАО «Уральские камни» принадлежит Башкирии. В 2015 году компания получила 25 млн. рублей прибыли, выручка составила 404 млн рублей.