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16 марта 2017 г.

Суд признал Ишимбайскую чулочную фабрику банкротом

Суд признал Ишимбайскую чулочную фабрику банкротом

«Ишимбайская чулочная фабрика» признана банкротом. Такое решение вынес Арбитраж Башкирии.

В отношении должника открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена  член ассоциации «Евросиб» Ольга Менькова. Восстановление платежеспособности  управляющий признал невозможным.

Реестр кредиторов включает в себя требования на сумму 14,4 млн. рублей. Основной причиной банкротства фабрики  называют то, что компания не сумела  найти свою нишу.  Кроме того, на ухудшении показателей сказалось падение покупательской активности.

Предприятие не приносит прибыль  с 2013 года.  В 2015 году фабрика получила 12,4 млн. рублей чистого убытка. При этом,  выручка составила лишь  83 млн. рублей. Стоимость чистых активов оценивалась в 21,5 млн. рублей.

ЗАО «Ишимбайская чулочная фабрика» зародилась в 2002 году. Уставной капитал 18,14 млн. рублей. Предприятие располагается в Ишимбае по адресу: ул. Советская, 85. Генеральным директором фабрики является Яхонтова Юлия.

Светлана Куликова
Теги: банкротство, процедура банкротства, Уфа, Башкирия, экономика и бизнес, Арбитраж РБ
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