Башкирия получит более 1 миллиарда рублей на развитие водохозяйственного комплекса

15 марта 2017 г.

До 2020 года Башкортостану будет выделено более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на выполнение мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса. Между Росводресурсами и Правительством РБ на 2017 год было подписано двустороннее соглашение, подписи в котором поставили заместитель руководителя Росводресурсов Матвей Тарасов и заместитель Премьер-министра Правительства РБ Фархад Самедов, сообщает пресс-центр Министерства природопользования и экологии РБ.

В 2017 году в республиканский бюджет поступит почти 200 миллионов рублей, а остальная часть средств на финансирование проекта будет направлена в последующие годы.

В списке мероприятий, на которые предусматривается субсидия из федерального бюджета, - строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений на Белой, капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в республиканской и муниципальной собственности.

По словам начальника отдела реализации программ природопользования и управления имуществом Минэкологии РБ Эдуарда Нагаева, в 2017-2019 годы продолжится строительство II очереди инженерных сооружений берегоукрепления на р.Белая. Общая протяженность участка, на которых проведут работы, составит 2 километра. В целом же проект будет реализовываться в четыре очереди.

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений необходим из-за снижения количества объектов, в том числе бесхозяйных, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный.