Башкирия планирует увеличить поток в республику туристов-мусульман

14 марта 2017 г.

В Москве в Центре Международной торговли обсудили вопросы повышения конкурентоспособности России на мировом туристском рынке, продвижения национального турпродукта в стране и за рубежом. Особое внимание было уделено вопросам развития туристско-рекреационного комплекса Российской Федерации и повышения качества туристских услуг.

Стоит отметить, что на данном совещании Государственным комитетом Башкирии по предпринимательству и туризму подписано Соглашение об информационном сотрудничестве по проекту HALAL FRIENDLY.

- Башкирия одна из первых сегодня присоединилась к этой программе, призванной привлечь в Россию максимальное количество туристов-мусульман. Новые туристские офисы VISIT RUSSIA уже открыты в Дубае, Тегеране, Кувейте. И нам есть, что предложить туристам из стран Ближнего Востока и азиатских стран, где проживают мусульмане. Именно эти туристы – наша целевая аудитория. И благодаря присоединению Башкирии к программе HALAL FRIENDLY наш новый туристский проект «Зеленый маршрут», который мы разработали в прошлом году, получает прекрасный инструмент для продвижения не только на международном рынке, но и на внутреннем, - заявил председатель Госкомитета Вячеслав Гилязитдинов.