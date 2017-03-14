Регистрация контрольно-кассовой техники в Башкирии пройдет по новому порядку

14 марта 2017 г.

По данным Федеральной налоговой службы, 1 февраля 2017 года регистрация и перерегистрация контрольно-кассовой техники возможна только по новому порядку. Тем не менее, кассовый аппарат, зарегистрированный по старым правилам до этой даты, можно будет применять до 1 июля. С 1 июля все налогоплательщики, которые раньше были обязаны применять ККТ, должны перейти на новый порядок.

Исключение сделано для налогоплательщиков ЕНВД и ПСН и налогоплательщиков, занятых в сфере услуг, которые раньше не были обязаны применять ККТ. Для них дата перехода на новый порядок отсрочена еще на год – до 1 июля 2018 года.

Налогоплательщики, которые занимаются розничной продажей алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, обязаны применять ККТ с 31 марты 2017 года. Таковы требования Федерального закона от 22.11.1995 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». То есть, несмотря на то, что формально переход на новый порядок обязателен только с 1 июля 2017 года, им придется это сделать раньше (при условии, что касса не зарегистрирована по старым правилам до 1 февраля 2017 года).