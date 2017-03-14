﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,9540
EUR62,7447
GBP71,4935
курс ЦБ РФ на 15 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-6°
Пасмурно
ночь -8°,  утро -5°,  br/>д -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Три уфимских исполина
Три уфимских исполина
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
14 марта 2017 г.

Регистрация контрольно-кассовой техники в Башкирии пройдет по новому порядку

Регистрация контрольно-кассовой техники в Башкирии пройдет по новому порядку

По данным Федеральной налоговой службы, 1 февраля 2017 года регистрация и перерегистрация контрольно-кассовой техники возможна только по новому порядку. Тем не менее, кассовый аппарат, зарегистрированный по старым правилам до этой даты, можно будет применять до 1 июля. С 1 июля все налогоплательщики, которые раньше были обязаны применять ККТ, должны перейти на новый порядок.

Исключение сделано для налогоплательщиков ЕНВД и ПСН и налогоплательщиков, занятых в сфере услуг, которые раньше не были обязаны применять ККТ. Для них дата перехода на новый порядок отсрочена еще на год – до 1 июля 2018 года.

Налогоплательщики, которые занимаются розничной продажей алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, обязаны применять ККТ с 31 марты 2017 года. Таковы требования Федерального закона от 22.11.1995 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». То есть, несмотря на то, что формально переход на новый порядок обязателен только с 1 июля 2017 года, им придется это сделать раньше (при условии, что касса не зарегистрирована по старым правилам до 1 февраля 2017 года).  

Эльвира Азметова
Теги: контрольно-кассовая техника, регистрация и перерегистрация, новый порядок
114 Оценить новость:  0  0
Отправить
Башкирия планирует увеличить поток в республику туристов-мусульман
14 Март 2017 г.
Башкирия планирует увеличить поток в республику туристов-мусульман
В Уфе на форуме обсуждают лучшие проекты в социальной сфере
14 Март 2017 г.
В Уфе на форуме обсуждают лучшие проекты в социальной сфере
В Башкирии в 2017 году будет больше рабочих мест для инвалидов
14 Март 2017 г.
В Башкирии в 2017 году будет больше рабочих мест для инвалидов
На газификацию районов Башкирии выделят 600 миллионов рублей
14 Март 2017 г.
На газификацию районов Башкирии выделят 600 миллионов рублей
Условия получения субсидии на первенца в Башкирии
13 Март 2017 г.
Условия получения субсидии на первенца в Башкирии
Долги «Речного порта Уфа» оцениваются в 80 миллионов рублей
13 Март 2017 г.
Долги «Речного порта Уфа» оцениваются в 80 миллионов рублей
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]