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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Уфе на форуме обсуждают лучшие проекты в социальной сфере
В Уфе проходит второй социальный форум, организатором которого выступает Центр инноваций социальной сферы Башкортостана совместно с Госкомитетом республики по предпринимательству и туризму. Главной темой встречи стали успешные практики в сфере социального бизнеса.
В мероприятии участвуют бизнесмены, занимающиеся социальным бизнесом, представители социально-ориентированных НКО, органов власти и экспертного сообщества.
Среди гостей - министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов, руководитель представительства АСИ в ПФО (г. Нижний Новгород) Сергей Бочаров, исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, представители Объединенной металлургической компании (ОМК).
В программе – презентация лучших проектов, дискуссионные площадки, мастер-классы, ярмарка индивидуальных консультаций.
Напомним, первый республиканский форум по социальному предпринимательству прошел в феврале 2016 года. Он собрал более 600 человек, в том числе экспертов и бизнесменов из Москвы, Перми, Тюмени.
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