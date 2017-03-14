В Уфе на форуме обсуждают лучшие проекты в социальной сфере

14 марта 2017 г.

В Уфе проходит второй социальный форум, организатором которого выступает Центр инноваций социальной сферы Башкортостана совместно с Госкомитетом республики по предпринимательству и туризму. Главной темой встречи стали успешные практики в сфере социального бизнеса.

В мероприятии участвуют бизнесмены, занимающиеся социальным бизнесом, представители социально-ориентированных НКО, органов власти и экспертного сообщества.

Среди гостей - министр труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова, председатель Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму Вячеслав Гилязетдинов, руководитель представительства АСИ в ПФО (г. Нижний Новгород) Сергей Бочаров, исполнительный директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина, председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, представители Объединенной металлургической компании (ОМК).

В программе – презентация лучших проектов, дискуссионные площадки, мастер-классы, ярмарка индивидуальных консультаций.

Напомним, первый республиканский форум по социальному предпринимательству прошел в феврале 2016 года. Он собрал более 600 человек, в том числе экспертов и бизнесменов из Москвы, Перми, Тюмени.