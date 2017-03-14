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14 марта 2017 г.

На газификацию районов Башкирии выделят 600 миллионов рублей

На газификацию районов Башкирии выделят 600 миллионов рублей

В Правительстве Башкирии утвердили Программу газификации республики.

Как отметил председатель Государственного комитета РБ по строительству и архитектуре Халит Махмудов, общий объем финансирования Программы составляет 601,3 млн. рублей. При ее реализации будет построено 396,5 км газораспределительных сетей, реконструировано 108,9 км систем газоснабжения, дополнительно планируется подключить к газу 13 395 единиц домовладений и порядка 83 объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов (детских садов, школ, магазинов, медицинских учреждения и др.).

– Программой запланировано строительство новых распределительных газопроводов. Работы запланированы на 66 объектах, стоимость работ составляет 480,9 млн. рублей, - подчеркнул Халит Махмудов. – В том числе 33 объекта, проекты по которым разработаны за счет средств Республиканской адресной инвестиционной программы.

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» для реализации Программы, на срок с 1 апреля по 31 декабря 2017 года, в едином размере для всех категорий потребителей РБ, кроме населения, устанавливается специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям. Данное повышение цены соответствует запланированному, но не осуществленному повышению оптовой цены на газ на 2 % с 1 июля 2016 года.

Строительство запланированных объектов позволит на 0,5% увеличить уровень газификации природным газом жилфонда в РБ, подлежащего газификации, и довести его значение до 76,60%.

Дополнительные поступления в бюджет региона при реализации Программы составят 165 млн. рублей.

Эльвира Азметова
Теги: газификация районов, общий объем финансирования, надбавка к тарифу
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