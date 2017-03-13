Условия получения субсидии на первенца в Башкирии

13 марта 2017 г.

Премьер-министр Правительства РБ Салават Сагитов в эфире телеканала БСТ разъяснил, кому в Башкирии полагается единовременная социальная выплата в 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий.

- Салават Талгатович, скажите, кто имеет право на получение этой единовременной субсидии?

- Право на получение социальной выплаты с 1 января 2017 года будет иметь семья (члены которой являются гражданами Российской Федерации), проживающая на территории РБ, соответствующая следующим условиям:

а) признанная нуждающейся в жилом помещении;

б) возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не превышает 35 лет;

в) первый ребенок в такой семье рожден в период с 1 января

2017 года до 31 декабря 2018 года включительно.

г) также семья должна иметь доходы, достаточные для приобретения (строительства) жилья либо для получения ипотечного кредита.



Чтобы стать участником этой программы, необходимо обратиться в муниципалитеты по месту жительства. Именно там идет формирование очередей нуждающихся. Сегодня уже более двух тысяч таких семей стоят в очереди. Если в этих семьях с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года (на момент действия программы) родится первенец, то они получат эту единовременную субсидию в 300 тысяч рублей. Также хочу напомнить, что программа «Жилье для российской семьи» действует с 2014 года. Есть семьи, получившие за это время новое жилье. И, если у них в указанный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года также родится первенец, то такие молодые семьи также имеют право на получение 300 тысяч рублей уже на погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Участники программы «Жилье для российской семьи» не должны приносить какие-либо дополнительные документы для получения 300 тысяч рублей. Если молодая семья становится в очередь на улучшение жилищных условий, она автоматически становится претендентом на получение этих средств при рождении, подчеркну, первого ребенка. Это право имеют все молодые семьи, вставшие на жилищный учет, и родившие первенца до 1 января 2019 года.



- Почему такие условия и такие сроки?

- Это пилотный проект. Правительство хочет поддержать семьи, улучшающие свои жилищные условия, мечтающие родить первого ребенка. Мы внимательно изучим эффект от принимаемых мер в предстоящий двухлетний период. Если увидим позитивные тенденции, подготовим в адрес Главы Башкортостана предложения о продлении сроков проекта. Если увидим другие возможности для улучшения демографической ситуации, сразу же внесем предложения. Глава республики дал нам четкие указания не ограничиваться узким перечнем мероприятий, а шире смотреть на проблематику и пути решения. Напомню, что на второго ребенка в стране действует федеральный «материнский капитал». Республиканская выплата в 300 тысяч рублей при рождении первенца. При рождении второго ребенка семья сможет рассчитывать на получение федерального «материнского капитала». При этом это меры не только финансового характера, но и медицинские, и социальные.



- А есть ли ограничения, на что можно направить эти 300 тысяч рублей?

- Цели указаны четко. Наличными эти средства никто не получит. Молодые семьи получат деньги на счет для покрытия жилищных расходов. Это может быть уже купленное в ипотеку жилье. Это может быть строящееся жилье: взяли домокомплект, заключили договор подряда со строительной фирмой. Это может быть и первоначальный взнос. Что касается оставшегося ипотечного долга, то здесь дело обстоит так. Если у семьи осталось заплатить, скажем, 200 тысяч рублей, то такая семья получит не 300, а 200 тысяч рублей. Если долг два миллиона, семья получит 300 тысяч рублей в качестве поддержки.