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10 марта 2017 г.

Башкирские полицейские научили студентов блокировать сайты, пропагандирующие наркотики

Башкирские полицейские научили студентов блокировать сайты, пропагандирующие наркотики

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики ежедневно мониторят местные интернет-ресурсы, выявляя сайты и ссылки, где присутствует скрытая реклама или предложения по реализации запрещенных веществ. Только за прошлый год оперативниками перекрыт свободный доступ к более чем 1200 подобным сайтам. 

Проявить свою бдительность и помочь усилить контроль за оборотом наркотиков может любой студент. Для этого достаточно сообщить об интернет-сайте, где есть пропаганда запрещенного зелья. Вся процедура занимает минимум времени. Пожаловаться на опасный контент, можно направив информацию в Роскомнадзор. Сотрудники полиции научили волонтеров способам выявления и блокирования сайтов, пропагандирующих и продающих наркотики.

На днях на базе Башкирского педагогического университета имени М. Акмуллы прошла встреча сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков башкирского МВД с активистами молодежных движений и студенческих сообществ.

Только за прошлый год полицейские проверили свыше одной тысячи двухсот сетевых адресов, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков. Вся  информация о сайтах была направлена в Роскомнадзор для закрытия доступа. Ежедневно оперативники отслеживают возникновение запрещенных сайтов для блокировки их преступной деятельности. Теперь к этой работе присоединятся и студенты уфимских вузов. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики уверены, что благодаря таким мерам прирост сомнительных порталов снизится. И интернет станет более безопасным для сетевых пользователей.

Эльвира Азметова
Теги: блокировать сайты, пропагандирующие наркотики; Роскомнадзор
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