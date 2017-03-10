Башкирские полицейские научили студентов блокировать сайты, пропагандирующие наркотики

10 марта 2017 г.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики ежедневно мониторят местные интернет-ресурсы, выявляя сайты и ссылки, где присутствует скрытая реклама или предложения по реализации запрещенных веществ. Только за прошлый год оперативниками перекрыт свободный доступ к более чем 1200 подобным сайтам.

Проявить свою бдительность и помочь усилить контроль за оборотом наркотиков может любой студент. Для этого достаточно сообщить об интернет-сайте, где есть пропаганда запрещенного зелья. Вся процедура занимает минимум времени. Пожаловаться на опасный контент, можно направив информацию в Роскомнадзор. Сотрудники полиции научили волонтеров способам выявления и блокирования сайтов, пропагандирующих и продающих наркотики.

На днях на базе Башкирского педагогического университета имени М. Акмуллы прошла встреча сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков башкирского МВД с активистами молодежных движений и студенческих сообществ.

Только за прошлый год полицейские проверили свыше одной тысячи двухсот сетевых адресов, предположительно причастных к незаконному обороту наркотиков. Вся информация о сайтах была направлена в Роскомнадзор для закрытия доступа. Ежедневно оперативники отслеживают возникновение запрещенных сайтов для блокировки их преступной деятельности. Теперь к этой работе присоединятся и студенты уфимских вузов. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики уверены, что благодаря таким мерам прирост сомнительных порталов снизится. И интернет станет более безопасным для сетевых пользователей.