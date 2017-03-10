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10 марта 2017 г.

В башкирском Зауралье открыли швейный цех

В башкирском Зауралье открыли швейный цех

Новое предприятие разместилось в селе Билалово Баймакского района республики.

Проект реализован в рамках Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья.  Цех обеспечил работой 50 человек. Инвесторами выступили предприниматели из Абзелиловского района Линара и Вадим Загитовы. Также цеха функционируют в Кульчурово, Юмашево и Тавлыкаево. Было создано 350 рабочих мест. 

Напомним, цеха «Колибри» также работают в Зилаирском и Абзелиловском районах. В планах запуск нового цеха на территории Баймака. 

Светлана Куликова
Теги: Зауралье, экономика, экономика и бизнес, Башкортостан, инвестиции
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