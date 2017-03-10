Глава Башкирии: борьба с коррупцией должна быть последовательной

10 марта 2017 г.

Борьба с коррупцией должна быть непрерывной и последовательной. Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов, выступая на заседании комиссии по противодействию коррупции.

- Начинать работу по очищению надо с муниципальных структур, тех, кто рядом с вами, кого вы знаете – людей, которые ходят на грани нарушения закона. Посмотрите и на себя. Может быть, где-то непроизвольно, невольно вами допускаются нарушения антикоррупционного законодательства, конфликт интересов, - сказал Хамитов.

Так, за прошлый год в суд направлено 214 уголовных дел. Нарушения допущены в сфере земельных и имущественных отношений. За несоблюдение законодательства в данной сфере на скамье подсудимых могут оказаться 17 чиновников.

В связи с утратой доверия уволен один сотрудник Министерства лесного хозяйства и пять муниципальных служащих. К дисциплинарной ответственности привлечены 33 должностных лица в госорганах республики, 108 – в органах местного самоуправления.

Напомним, в регионе функционирует комиссия по координации работы по противодействию коррупции. Курирует работу новой структуры лично глава региона Рустэм Хамитов.

Также в Администрации главы республики создан специальный отдел, на который возложены задачи по предупреждению коррупции в органах государственной власти республики и подведомственных им организациях.

В регионе существует Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Башкирский ЦОП является одним из самых эффективных структур по содействию в защите прав предпринимателей в случаях рейдерства и коррупции. Об этом говорит ряд дел, рассмотренных с положительным результатом. Например, дело Анатолия Меркулова, который был взят под стражу по обвинению в мошенничестве. Однако после того, как в дело вмешался бизнес - омбудсмен Борис Титов, ситуация выправилась. Меркулову изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Отметим, что безопасность в сфере предпринимательской деятельности является одной из главных составляющих инвестклимата.

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Башкортостан – единственный регион в стране, где Наблюдательный совет ЦОП возглавляет Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Юрьевич Титов.