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9 марта 2017 г.

Власти Башкирии намерены снизить ставки налога на прибыль

Власти Башкирии намерены снизить ставки налога на прибыль

Правительство Башкирии внесло в Курултай республики проект поправок в закон «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций...», сообщает «Коммерсант».  

Власти предлагают снизить для операторов приоритетных инвестиционных проектов с суммой вложений от 300 млн. до 5 млрд. рублей ставку налога с 13,5% до 12,5%. Сегодня проект закона был рассмотрен профильным комитетом Курултая. Заместитель министра финансов республики Лира Игтисамова пояснила депутатам, что возможность снижения ставки продиктована пересмотром порядка распределения налога между федеральным и региональным бюджетами. В 2017 – 2020 годах, отметила она, объем перечисления предприятиями налога на прибыль в федеральный бюджет увеличился с 2% до 3%, в региональный снизился с 18% до 17%.

- Для сохранения размера льготы на уровне 4,5% Налоговым кодексом России дается право регионам снизить ставку налога на прибыль, - пояснила она и добавила, что пониженная ставка будет распространяться в 2017-2020 годах в том числе на операторов инвестпроектов, которые уже начали реализовываться.

Депутатам рекомендовано принять закон сразу в трех чтениях. Напомним, что башкирское законодательство позволяет инвесторам пользоваться этой льготой в зависимости от объема капвложений на период от двух до 20 лет.   

Эльвира Азметова
Теги: ставки налогов на прибыль, снижение
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