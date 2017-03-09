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9 марта 2017 г.

Директор сети автозаправок в Башкирии задолжал своим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Директор сети автозаправок в Башкирии задолжал своим сотрудникам более 4 миллионов рублей

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Интеграл-Нефтепродукт» 50-летнего Ильдуса Шакирова.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 1.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По версии следствия, организация под руководством Шакирова с ноября 2015 по май 2016 года не выплачивала 51 сотруднику заработок, задолжав более 4 млн. рублей.

При этом коммерческая фирма, владеющая сетью автозаправок, могла погасить 42 миллионов рублей на развитие бизнеса и собственную зарплату.

Обвиняемый не признал вину в совершении преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Кроме того, в целях принудительного взыскания задолженности прокуратура добилась вынесения соответствующих судебных приказов. По инициативе надзорного ведомства организация также неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение трудовых прав граждан.

После прокурорского вмешательства долг частично погашен. Полная выплата гражданам просроченной зарплаты находится на контроле прокурора района.

Эльвира Азметова
Теги: директор сети автозаправок, задолжал зарплату
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