Около двух тысяч молодых семей Башкирии получат по 300 тысяч рублей за первенца

7 марта 2017 г.

Решение по выдаче по 300 тысяч рублей за первенца принято. Об этом сообщил глава Башкирии Рустэм Хамитов.

По его словам, данный вид поддержки будет распространен на семьи, которые стоят в очереди на льготное жилье.

- Думаю, что такие молодые семьи, стоящие в очереди, смогут получать до 300 тысяч рублей. Не все, кто рожает первого ребенка, получат эту помощь, а только те, кто стоит в очереди, у кого сложная, просто отчаянная житейская ситуация, - пояснил глава республики. Таких семей в Башкирии власти насчитали около двух тысяч, сообщил UfaTime.ru.

Как подчеркнул Хамитов, если удастся помочь купить жилье или смягчить условия ипотеки хотя бы двум тысячам семей, это будет «уже хорошо».

- Сейчас идут формальные согласования с Министерством финансов Российской Федерации. Речь сейчас идет об оптимизации, о снижении такой социальной поддержки. Но мы сознательно, зная, что ситуация с демографией ухудшается, решили поддержать этот пусть пока не большой, но достаточно значимый слой молодых людей, которые стоят в очереди на жилье, которым просто жить негде, - сообщил глава Башкирии.