Рустэм Хамитов сообщил о том, что программе «Уфимский дворик» будет выделено 250 миллионов рублей

7 марта 2017 г.

Глава республики Рустэм Хамитов сообщил на Окружном консультативном совете по развитию местного самоуправления о том, что программе «Уфимский дворик» в этом году будет выделено 250 миллионов рублей.

– В этом году в Уфе стартует пилотный проект с участием населения по комплексному благоустройству дворовых территорий с общим объёмом финансирования 250 млн рублей. Из бюджета республики – 200 миллионов рублей, из бюджета города – 37,5 миллионов рублей. Предполагается, что уфимцы соберут не менее 15-20 миллионов рублей, а может быть, даже и побольше, – сообщил президент Башкортостана.

Предлагается использовать в Уфе программу поддержки местных инициатив, которая уже отработана в целом по республике. Специалисты Института стратегических исследований весь прошлый год проводили собрания жителей по программе поддержки местных инициатив, они станут консультантами и для уфимской администрации.



Три миллиона чтобы проложить во дворе асфальт, построить дворовый спортивный комплекс с баскетбольной площадкой и турниковой зоной, отстроить детскую площадку, огородить все это удовольствие забором, чтобы мяч не выскакивал на проезжую часть. И многое-многое другое, сообщает «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан». Исключение составляют только объекты строительства.

Все результаты находятся в открытом доступе. Жители республики выкладывают свои собрания и обсуждения в группе.

– Важно, чтобы соседи нашли взаимоприемлемое решение, отвечающее их реальным нуждам. Технологии, разработанные Институтом стратегических исследований, позволяют минимизировать конфликтогенность ситуации, когда сталкиваются интересы разных сторон: соседей, иных собственников, дворового комитета, управляющей компании и других, — подчеркивает директор Центра изучения гражданских инициатив ИСИ РБ Эльдар Нуртдинов.

