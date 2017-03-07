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7 марта 2017 г.

Почти 2 тысячи жителей Башкирии привлечены к административной ответственности за нарушение экологического законодательства

Почти 2 тысячи жителей Башкирии привлечены к административной ответственности за нарушение экологического законодательства

В 2016 году прокуроры потребовали устранить около 6 тысяч нарушений экологического законодательства.

Так, прокурорские проверки в сфере водопользования выявили факты незаконной застройки и захламления прибрежной зоны, ограничения права свободного доступа граждан к водоемам, несанкционированного сброса предприятиями сточных вод.

К примеру, некоммерческое товарищество «Паракс» незаконно возвело на берегу Павловского водохранилища бетонные столбы, каменные дорожки, заборы, юрты и деревянный дом. Также на территории дачного товарищества вплотную к урезу воды располагался дебаркадер, установленный на ленточный фундамент. По иску прокурора Караидельского района суд обязал ответчика снести указанные объекты.

Органы прокуратуры республики пресекли случаи складирования мусора на несанкционированных свалках и завышения компаниями, утилизирующими мусор, тарифов на свои услуги.

К примеру, после прокурорской проверки Арбитражный суд республики оштрафовал на 40 тысяч рублей ООО «Водоканал+ Сервис», которое собирало, транспортировало и размещало твердые коммунальные отходы без лицензии.

Так надзорное ведомство потребовало устранить нарушения законодательства в сфере охраны животного мира, водных биологических ресурсов, рыболовства и недропользования. В этих целях опротестовано 262 незаконных правовых акта, внесено более 1 тысячи представлений. По результатам прокурорских проверок почти 2 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 71 уголовное дело, в том числе по фактам незаконных рубок леса.  

Эльвира Азметова
Теги: охрана окружающей среды, экологическое законодательство, нарушения, прокуратура
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