Почти 2 тысячи жителей Башкирии привлечены к административной ответственности за нарушение экологического законодательства

7 марта 2017 г.

В 2016 году прокуроры потребовали устранить около 6 тысяч нарушений экологического законодательства.

Так, прокурорские проверки в сфере водопользования выявили факты незаконной застройки и захламления прибрежной зоны, ограничения права свободного доступа граждан к водоемам, несанкционированного сброса предприятиями сточных вод.

К примеру, некоммерческое товарищество «Паракс» незаконно возвело на берегу Павловского водохранилища бетонные столбы, каменные дорожки, заборы, юрты и деревянный дом. Также на территории дачного товарищества вплотную к урезу воды располагался дебаркадер, установленный на ленточный фундамент. По иску прокурора Караидельского района суд обязал ответчика снести указанные объекты.

Органы прокуратуры республики пресекли случаи складирования мусора на несанкционированных свалках и завышения компаниями, утилизирующими мусор, тарифов на свои услуги.

К примеру, после прокурорской проверки Арбитражный суд республики оштрафовал на 40 тысяч рублей ООО «Водоканал+ Сервис», которое собирало, транспортировало и размещало твердые коммунальные отходы без лицензии.

Так надзорное ведомство потребовало устранить нарушения законодательства в сфере охраны животного мира, водных биологических ресурсов, рыболовства и недропользования. В этих целях опротестовано 262 незаконных правовых акта, внесено более 1 тысячи представлений. По результатам прокурорских проверок почти 2 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 71 уголовное дело, в том числе по фактам незаконных рубок леса.