В Башкирии можно приобрести «единый билет» в Крым

6 марта 2017 г.

В республике стартовали продажи «единого билета» в Крым. Он будет действовать на три вида транспорта: поезд, автобус и паром. Акция «единый билет» действует во время сезона отпусков – с 30 апреля по 30 сентября.

«Единый билет» в Крым в 2017 году можно также купить на сайте «РЖД». Это нововведение появилось только в текущем году. Рейсы поездов, автобусов и парома состыкованы по времени. Также перевозчики обещают в случае опоздания поезда посадить пассажиров по «единому билету» на следующий автобусный рейс, сообщает «Спутник FM».

В Крым поезда отправляются из разных районов Башкирии. С севера республики отправление происходит из Янаула, в центре – из Уфы, на востоке – из Белорецка или Магнитогорска. Жителям южных районов удобнее выезжать из соседнего региона – поезда отправляются из Оренбурга. В Крыму возможно высадиться в одном из 7 курортных городов.

Стоимость «единого билета» зависит от пункта прибытия, типа вагона и маршрута. Как сообщили в «РЖД», стоимость поездки не повысилась. Цены остались на уровне прошлогоднего сезона.