В Башкирии госимущество на 300 миллионов рублей может попасть в частные руки

6 марта 2017 г.

Сегодня в Арбитражном суде Башкирии состоялось заседание, влияющее на судьбу одного из крупнейших республиканских производителей сельскохозяйственной продукции. ООО «Откорм Плюс» с активами на триста миллионов рублей может уйти с молотка.

Общество с ограниченной ответственностью «Откорм плюс», находящееся в селе Дмитриевка Уфимского района, было создано в 2008 году для развития животноводства. Сергей Цибизов работал директором ООО «Откорм Плюс» с 18 января 2012 года по 7 сентября 2015 года. По его словам, был уволен после того, как отказался заключать договора для выведения активов из предприятия.

На место Сергея был назначен Руслан Алексеев – бывший директор ООО «Агрохозяйство «Энергетик», расположенного в селе Русский Юрмаш Уфимского района, и с этого момента судьба хозяйства была решена.

Одна лекция в 2 миллиона рублей

По словам общественника, знакомого с ситуацией, Владимира Харитонова «Откорм Плюс» заключил договор на юридическое обслуживание с фирмой «Бейсик Консалтинг».

- Три человека в штате подписывают акты выполненных работ о том, что «Бейсик Консалтинг» читает лекции, занимается какой-то непонятной деятельностью на сумму 2 млн. рублей в месяц. Из-за чего долг предприятия «Откорм Плюс» вырастает до 50 млн. рублей. Понимая, что этот долг ни один арбитражный суд не признает, поскольку сумма договора нереальная, представители «Бейсик Консалтинг» договорились в третейском суде «Ватан», и третейский суд долг этот подтвердил. В результате «Бейсик Консалтинг», получив решение третейского суда, обратился в арбитражный суд уже для получения исполнительного листа на 50 млн. рублей, - рассказывает Владимир.

Сделка получилась крупная. Для того чтобы она была признана законной, необходимо согласие учредителей. Для этого «Башплем» обратился в арбитражный суд с иском о признании сделки в третейском суде. Так как и со стороны истца, и со стороны ответчика выступают люди заинтересованные, понятно, что «Башплем» проиграет суд, потому что суд признает сделку законной. Тем самым убирается последнее препятствие. На «Откорм Плюсе» висит 50 млн. рублей долга. Они отправляют его на банкротство. «Бейсик Консалтинг» забирает имущество «Откорм Плюс» себе, ставит своего внешнего управляющего.

Стадо коров исчезло в неизвестном направлении

До этой сделки ранее по другой схеме были выведены активы на сумму 7,75 млн. рублей: крупный рогатый скот в «Откорм Плюсе», который передали в пользование ООО «Агрохозяйство «Энергетик», испарился в неизвестном направлении. Дельцы попытались было закрыть эти вопросы, но Сергей Цибизов доказал, что долг «Энергетика» перед «Откорм Плюсом» существует.

- Когда Сергея сняли с должности, а на его место поставили бывшего директора «Энергетика» Руслана Алексеева, который не только подозревается в краже коров, но еще и подписал договор с агрохозяйством «Энергетик» об отсрочке платежа на 34 года. Естественно, общество с ограниченной ответственностью не будет столько существовать, - подчеркивает Владимир Харитонов.

- Я был неугоден руководству. Ведь я не только отказался заключать незаконные сделки, но и стал их оспаривать. При организации «Откорм Плюс» в уставный капитал был внесен крупный рогатый скот. Под предлогом, что на территории «Откорм Плюс» были разрушенные здания, в них невозможно содержать скот, Руслан Алексеев вывел его под свое предприятие. Через какое-то время коров там не оказалось. Я решил оспорить этот договор: обратился в суд, попытался взыскать сумму. Суд вынес решение о необоснованном обогащении. В период вынесения решения меня как раз увольняют, а Алексеев подписывает акты выполненных работ на общую сумму 11 млн. рублей о том, что «Агрохозяйство «Энергетик», будто бы содержало этих коров, - рассказывает Сергей Цибизов.

Схема, организованная предприимчивыми дельцами, по самым скромным подсчетам, с учетом стоимости земли, может привести к тому, что государственное имущество на сумму 300 млн. рублей (рыночная стоимость объекта), в конце концов, перейдет в частные руки.

Мнение оппонентов

По словам гендиректора ОАО «Башкирское по племенной работе» Ильшата Сахаутдинова конфликт с руководством возник у Сергея Цибизова еще до его назначения. Сергей Цибизов якобы подделал протоколы, его никто не назначал директором. Есть решения суда по ним. До этого Цибизов пытался передать земельные участки компании «Регион 102».

Директор ООО «Бейсик Консалтинг» Рауль Сайфуллин считает, что сумма договора в 2 млн. рублей в месяц, который они заключили с «Откорм Плюс», действительно, высокая. Выше среднерыночной. Но в деле было много сложностей, которые позволили диктовать именно такую цифру:

- С самого начала не было ясно, кто легитимный директор предприятия. С одной стороны, директором себя считал Цибизов, с другой, - Алексеев. Потом выяснилось, Цибизов – бывший директор. Все протоколы, которые он подписал, арбитражным судом были признаны недействительными. Соответственно договор с Алексеевым, который мы заключили, оказался в силе. Тогда для нас существовал риск, что за свою работу мы ни копейки не получим. Еще один факт, который повлиял на ценообразование: вначале никто никаких расходов не нес, мы финансировали самостоятельно все выезды, только заседаний суда у нас было 162. Я работал не один, работала целая команда юристов, естественно, за свою работу они хотели получить вознаграждение. Их зарплата тоже была заложена мною в цену. В тот момент отсутствовала определенность, какой будет объем споров. Была процедура банкротства, были корпоративные споры, мы оспаривали протоколы. Цибизов продал за 4 млн. рублей участки земли, которые экспертиза оценила в 110 млн. рублей. Мы эти деньги оспорили, смогли вернуть как имущество ООО «Откорм Плюс». В результате наших мероприятий мы смогли сохранить имущество компании на 110 млн. рублей, восстановить легитимность директора, прекратить процедуру банкротства. Смогли отбить стоимость доли, оцененную в 300 млн. рублей. В результате чего и «Башкирское по племенной работе», и «Откорм Плюс» сохранили свое имущество. Учитывая все это, мы готовы обсуждать вопрос о том, что цена проделанной работы будет ниже, - объясняет Рауль Сайфутдинов.