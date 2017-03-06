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6 марта 2017 г.

Башкирия подключится к пилотному проекту управления качеством медуслуг

Башкирия подключится к пилотному проекту управления качеством медуслуг

В 2017 году Росздравнадзор отберет учреждения здравоохранения разных уровней,  которые переведут на новую систему менеджмента. Для построения этой системы в 2016 году шесть субъектов Федерации реализовали пилотные проекты по внедрению системы управления качеством. В 2017 году к пилотным субъектам подключился и Минздрав РБ.

Минздравом РБ заключено Соглашение о взаимодействии с «Центром мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Росздравнадзора. Подробные вопросы были обсуждены в Москве в ходе рабочей встречи министра здравоохранения РБ Анвара Бакирова с генеральным директором Центра мониторинга и клинико-экономической экспертизы Росздравнадзора Игорем Ивановым.

В соответствии с Соглашением планируется Центром мониторинга Росздравнадзора отобрать медицинские организации РБ разных уровней оказания медицинской помощи, в которых в течение трех лет будет реализовываться пилотный проект.

Основной упор в нем будет сделан на внутренний контроль качества услуг и безопасность медицинской деятельности. В течение трех лет выбранные больницы и поликлиники выстроят свою модель, которую впоследствии переймут остальные медучреждения.

Эльвира Азметова
Теги: качество медуслуг, пилотный проект
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