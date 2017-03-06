Предприниматели Башкирии смогут отследить свои финансы через онлайн-кассы

6 марта 2017 г.

С 1 июля 2017 года налоговая служба снимет с учета все старые кассовые аппараты. Об альтернативе для предпринимателей торговой сферы рассказал начальник контрольного отдела №1 Управления налоговой службы республики Рамиль Саксунов.

- Появились новые онлайн-кассы, обеспечивающие прием и передачу данных о расчетах в режиме реального времени в облачное хранилище данных, - рассказал Рамиль Саксунов в интервью «Спутник FM».

Зарегистрировать кассовый аппарат теперь можно без личного посещения налоговой, через онлайн-кабинет пользователя. В личном кабинете владелец кассы сможет в реальном времени контролировать выручку и все финансовые показатели предприятия. Налоговые органы получили такую же возможность.

Онлайн-кассы уже вводятся в обращение. Владельцам старых касс следует заранее позаботиться о замене устаревшей техники на новую. Только от самих предпринимателей зависит, возникнет ли ажиотаж из-за нехватки новых кассовых аппаратов и возникнут ли проблемы в торговле в регионе.