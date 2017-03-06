Прокуроры Башкирии потребовала устранить нарушения при перевозках детей на школьных автобусах

6 марта 2017 г.

Прокуратура республики выявила свыше 370 нарушений при организации школьных перевозок детей.

Так, в школах 30 районов и городов республики не проводились предрейсовые осмотры водителей или нарушался порядок их проведения. Между тем данная мера предусмотрена законодательством для пресечения фактов управления транспортом в пьяном виде или болезни.

В Нефтекамске и Чекмагушевском районе 10 школьных водителей в течение прошлого года более четырех раз привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за отсутствие необходимых документов и проезд на запрещающий сигнал светофора.

В ряде школ автобусы находились в ненадлежащем техническом состоянии. В частности, в гимназии села Кушнаренково учеников зимой перевозили на автобусе с нешипованными шинами. В школе Аскинского района в транспортной аптечке хранились просроченные лекарства, а у огнетушителей истек срок годности.

Кроме того, руководство школ не уведомляло ГИБДД о предстоящей транспортировке детей за пределы муниципалитета. В результате инспекторы не могли проверить техническое состояние автобусов перед началом рейса.

К примеру, администрация хоккейной школы «Салават Юлаев» не сообщила в Госавтоинспекцию о 15 выездах детей на соревнования в другие регионы.

Всего в целях устранения выявленных нарушений принесено 26 протестов, внесено 144 представления, в суды направлено 13 заявлений, возбуждено 5 административных дел, организована одна доследственная проверка.