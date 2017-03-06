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6 марта 2017 г.

Прокуроры Башкирии потребовала устранить нарушения при перевозках детей на школьных автобусах

Прокуроры Башкирии потребовала устранить нарушения при перевозках детей на школьных автобусах

Прокуратура республики выявила свыше 370 нарушений при организации школьных перевозок детей.

Так, в школах 30 районов и городов республики не проводились предрейсовые осмотры водителей или нарушался порядок их проведения. Между тем данная мера предусмотрена законодательством для пресечения фактов управления транспортом в пьяном виде или болезни.

В Нефтекамске и Чекмагушевском районе 10 школьных водителей в течение прошлого года более четырех раз привлекались к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе за отсутствие необходимых документов и проезд на запрещающий сигнал светофора.

В ряде школ автобусы находились в ненадлежащем техническом состоянии. В частности, в гимназии села Кушнаренково учеников зимой перевозили на автобусе с нешипованными шинами. В школе Аскинского района в транспортной аптечке хранились просроченные лекарства, а у огнетушителей истек срок годности.

Кроме того, руководство школ не уведомляло ГИБДД о предстоящей транспортировке детей за пределы муниципалитета. В результате инспекторы не могли проверить техническое состояние автобусов перед началом рейса.

К примеру, администрация хоккейной школы «Салават Юлаев» не сообщила в Госавтоинспекцию о 15 выездах детей на соревнования в другие регионы.

Всего в целях устранения выявленных нарушений принесено 26 протестов, внесено 144 представления, в суды направлено 13 заявлений, возбуждено 5 административных дел, организована одна доследственная проверка. 

Эльвира Азметова
Теги: прокуратура Башкирии, перевозка детей, школьные автобусы
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