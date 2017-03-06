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6 марта 2017 г.

В Уфе пройдут специальные курсы для владельцев малого и среднего бизнеса

В Уфе пройдут специальные курсы для владельцев малого и среднего бизнеса

31 марта в Уфе стартует курс для владельцев малого и среднего бизнеса, организуемый при поддержке Ассоциации организаций предпринимательства РБ и Государственного комитета РБ по предпринимательству и туризму.

Курс представляет собой трехмесячный образовательный практикум, который поможет создать полностью рабочую бизнес-систему, основанную не на выдающихся личных качествах руководителя, а на эффективной работе персонала. В этой системе с отлаженными бизнес-процессами каждый знает свое место и работает с высокой производительностью.

Разработчики программы – управляющие партнеры консалтинговой компании  BSTechnology Юрий Кравец и Иван Абрамов.

Юрий Кравец – заместитель директора АНО «Центр франчайзинга РБ». Эксперт в области регионального франчайзинга. Автор инженерного подхода в создании бизнес-систем. Высшее образование в России (физмат и менеджмент) и за рубежом (инжиниринг). 12-летний опыт частного и корпоративного управления бизнесом.

Иван Абрамов – секретарь общественного совета при Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму, руководитель клуба бизнес-наставников федерального проекта «Ты – предприниматель», исполнительный сопредседатель Российско-Китайского клуба молодых предпринимателей. Высшее экономическое образование, опыт на руководящих постах в крупнейших компаниях Башкирии. Десятилетний опыт управления бизнесом, создание сети частных детских садов в премиум-сегменте. Вместе с Юрием Кравцом принимал участие как консультант в упаковке бизнес-систем и масштабировании более 40 компаний.

Продолжительность курса: 3 месяца. Занятия проводятся 1 раз в неделю (полный день) в живом формате. Число участников: 25.

Запись на курс уже началась. Подробности по ссылке.

Эльвира Азметова
Теги: образовательные курсы, Юрий Кравец, Иван Абрамов
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