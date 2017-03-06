В Башкирии вести бизнес станет легче

6 марта 2017 г.

Это станет возможным благодаря внедрению 12 «дорожных карт».

При развитии бизнеса в России предприниматели сталкиваются с такой проблемой как высокий уровень издержек. По словам экспертов, именно это ведет к стагнации бизнеса. Чтобы прохождение бюрократических процедур не напоминало все круги ада, было решено внедрить 12 целевых моделей. В частности, бизнесменам будет легче получить разрешение на строительство, встать на кадастровый учет участков и объектов недвижимости, зарегистрировать права собственности, подключиться к электрическим, газовым и электрическим сетям.

Курировать этот процесс будет Агентство стратегических инициатив.

Конкуренция за инвесторов - явление повсеместное и здесь выигрывает та страна, которая создает привлекательные условия для ведения бизнеса. Поэтому в государстве должно быть не только удобно делать бизнес, но и выгодно и безопасно. Если эти три составляющие будут сбалансированы, то и максимальный прирост предпринимательства в стране будет обеспечен.