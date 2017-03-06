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6 марта 2017 г.

В Башкирии вести бизнес станет легче

В Башкирии вести бизнес станет легче

Это станет возможным благодаря внедрению 12 «дорожных карт».

При развитии бизнеса в России предприниматели сталкиваются с такой проблемой как высокий уровень издержек. По словам экспертов, именно это ведет к стагнации бизнеса. Чтобы прохождение бюрократических процедур не напоминало все круги ада,  было решено внедрить 12 целевых моделей. В частности, бизнесменам будет легче получить разрешение на строительство, встать на кадастровый учет участков и объектов недвижимости, зарегистрировать права собственности, подключиться к электрическим, газовым и электрическим сетям.

Курировать этот процесс будет Агентство стратегических инициатив.

Конкуренция за инвесторов - явление повсеместное и здесь выигрывает та страна, которая создает привлекательные условия для ведения бизнеса. Поэтому в государстве должно быть не только удобно делать бизнес, но и выгодно и безопасно. Если эти три составляющие будут сбалансированы, то и максимальный прирост предпринимательства в стране будет обеспечен.

Светлана Куликова
Теги: бизнес, АСИ, экономика, Башкортостан, Башкирия, дорожные карты, инвестиции, инвесторы
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