В Башкирии глава сельсовета выделяла землю родственникам и знакомым

3 марта 2017 г.

Прокуратура Иглинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы Ауструмского сельсовета Татьяны Самоновой.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в использованием служебного положения), ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Самонова незаконно выделяла землю родственникам и знакомым, в том числе родной сестре. Для этого она выдавала официальные документы, в которых отражались недостоверные сведения о наличии у них прав на участки, якобы находившиеся в пользовании с 1997 года. На основании данных выписок четверо граждан оформили в свою собственность свыше 60 соток земли в селе Ауструм. В результате муниципалитету был причинен ущерб на сумму 425 тысяч рублей.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления. На ее автомобиль «Нива» наложен арест. В целях возврата земель в муниципальную собственность новый глава сельсовета отменил подложные выписки. Двое граждан уже вернули участки законному владельцу. Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения.