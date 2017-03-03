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3 марта 2017 г.

В Башкирии ускорилось снижение цен на зерно

В Башкирии ускорилось снижение цен на зерно

Значительное понижение цен на большинство зерновых было зафиксировано в Центральной России и Поволжье, соответственно и в Башкирии. В Сибири цены остаются стабильными.

По сообщению аналитического центра «СовЭкон», пшеница 3 и 4 классов стала дешевле на 100 рублей (теперь тонна стоит до 10450 рублей и 8950 руб соответственно), 5 класса – на 75 рублей (до 7875 рублей за тонну). Снижение средних цен на другие культуры составило 50-150 рублей за тонну.

Аналитики считают, что негативным образом на цены влияет приближение весенних полевых работ - фермерам необходимы деньги и они стремятся продать зерно, чтобы получить средства на новый сев. Таким образом, на рынке его становится все больше, что не может не отражаться на стоимости. Также сообщается, что снижение цен наблюдалось во многих регионах Европейской части страны, в Центре и Поволжье - на 100-200 рублей за тонну зерна, а на Юге стоимость снизилась на 50 рублей.

Екатерина Старостина
Теги: цены на зерно в Башкирии снизились, пшеница
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