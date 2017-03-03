В ЖКХ Башкирии предложили наладить диалог с жителями домов

3 марта 2017 г.

2 марта на расширенном заседании коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ были подведены итоги работы отрасли за 2016 год и поставлены задачи на 2017 год.

Выступая перед участниками заседания, заместитель Премьер-министра Правительства республики Ильяс Муниров, отметил, что основные усилия государственных и муниципальных органов власти необходимо сосредоточить на обеспечении надежности функционирования коммунальных и энергетических систем, создании условий для повышения безопасности проживания граждан в многоквартирных домах, благоустройстве населенных пунктов, ликвидации аварийного и ветхого жилья. По словам вице-премьера, за последние годы в сфере жилищно-коммунального хозяйства произошли изменения. В полном объеме заработала система проведения капитального ремонта, реализуются мероприятия по обеспечению прозрачности деятельности предприятий ЖКХ и правильности начисления платежей. Серьезным шагом в части усиления механизмов государственного регулирования стало введение в 2015 году лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами.

– Необходимо отсечь недобросовестных участников и поддержать реально работающие компании, наладить диалог с жителями, привлечь их к активному и осмысленному участию в управлении своим домом, – подчеркнул Ильяс Муниров.

Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Сергей Афонин в своем выступлении подвел итоги работы за 2016 год по основным показателям оценки эффективности деятельности жилищно-коммунального комплекса и обозначил приоритетные задачи отрасли на текущий год.

Общий объем капитальных вложений по утвержденным инвестпрограммам на период 2015-2021 годы запланирован в объеме 17 млрд. руб. Министерством продолжается реализация мероприятий по переходу на поквартирные системы отопления и установке блочно-модульных котельных для объектов социальной сферы.

- В текущем году, планируется реализация 14 проектов с переводом на индивидуальную систему отопления 2 230 квартир. В жилищной сфере основным направлением работы является дальнейшее развитие системы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2016 году на капремонт жилищного фонда направлено 2 млрд. 696 млн. рублей. Отремонтировано 1209 многоквартирных домов, вместо плановых 1063, жилищные условия улучшили свыше 192 тысяч человек. Показатель сбора взносов на капитальный ремонт по итогам 2016 года вырос и составил 86,2%. В текущем году на капремонт планируется направить более 2,7 млрд. рублей взносов собственников помещений и отремонтировать 1064 многоквартирных дома, - сказал Министр жилищно-коммунального хозяйства РБ.

Также в своем докладе Сергей Афонин сообщил о начале реализации в 2017 году Национального проекта по Формированию современной городской среды. В рамках субсидирования приоритетного проекта в 2017 году между Минстроем России и Правительством Республики Башкортостан подписано соглашение, предусматривающее выделение из федерального бюджета более 856 млн. рублей. Софинансирование из республиканского бюджета составит 175 млн. рублей (доля PБ - 17%). 2/3 указанных средств будут направлены на благоустройство дворов. 1/3 будет направлена на благоустройство наиболее часто посещаемых населением мест. Жители сами смогут выбрать, что нужно в первую очередь благоустроить – это может быть набережная, площадь или сквер.