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3 марта 2017 г.

В Уфе отремонтируют больше двух миллионов квадратных метров дорог

В Уфе отремонтируют больше двух миллионов квадратных метров дорог

С помощью Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации в ближайшие два года в столице республики запланировано произвести ремонт 135,35 км дорог, площадь которых составит 2190548 квадратных метров.

После проведения анализа и дефектовки улиц и дорог, не соответствующих нормативам, были выбраны приоритетные участки на 2017-2018 годы. Таким образом, в 2017 планируется осуществить ремонт улиц Сельско-Богородской, проспекта Октября, Жукова, Трамвайной, Сипайловской и др. В общем счете – 29 участков улично-дорожной сети протяженностью 59,26 км, общая площадь которой составляет 1112660 кв.м.

По сообщению администрации города, в 2017 году запланировано завершить ремонт автодороги  «Уфа – Дема», Западной автомобильной дороги. Продолжатся ремонтные работы автомобильной дороги «Уфа – Затон» на проспекте Дружбы Народов. Запланировано строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Уфа – Аэропорт», а также установка дорожных знаков (60 шт.), тротуарных ограждений (24 км), светофорных объектов (28 шт.), монтаж камер фото-видеофиксации (16 шт.). 

Ремонт 43 участков улично-дорожной сети протяженностью 76,09 км, установку барьерного ограждения (3 км), тротуарных ограждений (20,5 км), светофорных объектов (15 шт.), монтаж камер фото-видеофиксации (26 шт.) планируется выполнить в 2018 году.

 

Екатерина Старостина
Теги: ремонт дорог в Уфе, план по ремонту дорог
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