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3 марта 2017 г.

Жители Чишминского района Башкирии проведут массовую голодовку

Жители Чишминского района Башкирии проведут массовую голодовку

Более 60 жителей Чишминского района Башкирии планируют в марте объявить голодовку у здания правительства республики. Они направили уведомление об этом в правительство республики, а также в администрацию президента России Владимира Путина.

Цель данного мероприятия: «протест против бездействия главы Республики Башкортостан, правительства Республики Башкортостан, прокуратуры РБ, а также депутатов Курултая РБ».

 В тексте уведомления голодовщики отмечают, что уже «неоднократно писали во все инстанции РБ», проводили сходы граждан, митинги и пикетирования по поводу отставки главы Чишминского района Флюра Уразметова «из-за его непрофессионализма», сообщает «Медиакорсеть».

 - Под его руководством в течение 12 лет в районе искусственно обанкрочены и развалены все колхозы; незаконно, в принудительном порядке, подделав документы, отбираются паевые земли; незаконно передаются муниципальные земли приближенным главы района, - пишут граждане.

Они также отмечают, что за это время закрыты кирпичный завод, швейная фабрика, животноводческий комплекс, закрыты участковые больницы в деревнях Шингак-Куль и  Старомусино, закрыты многие школы и в районе отсутствуют дороги.

- Мы хотим, чтобы жизнь в нашем районе наладилась, - говорит представитель инициативной группы Зульфия Ибрагимова.

По ее словам, жители намерены объявить бессрочную голодовку 25 марта в 12:00.  Жить они планируют тут же у дома правительства в палатках.

По словам Зульфии Ибрагимовой, участники голодовки намерены развернуть плакаты с надписью «В отставку главу Чишминского района – Уразметова Ф.З.», «Верните нам наши земли», «Долой недобросовестных чиновников аппарата правительства РБ», «Долой Хамитова».

По словам Зульфии Ибрагимовой, число участников голодовки может быть увеличено, и к ней обращаются все новые желающие принять участие в акции.

В приемной главы Чишминского района Флюра Уразметова по телефону комментировать ситуацию отказались, попросив прислать официальный запрос.

В аппарате правительства поддвердили, что получили данное уведомление.

- Ответ будет направлен гражданам в установленные сроки, - сказал собеседник в аппарате правительства. 

Напомним, что в конце прошлого года шесть жителей Чишминского района Башкирии ездили в Москву, где объявили голодовку. Тогда они требовали отставки главы администрации района Флюра Уразметова.

 

 

Эльвира Азметова
Теги: объявят массовую забастовку, глава Чишминского района, отставка
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