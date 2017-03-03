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3 марта 2017 г.

"Золотой буфет" назвал лучший ресторан Уфы

"Золотой буфет" назвал лучший ресторан Уфы

Организаторы национальной премии в сфере индустрии питания и отельного бизнеса "Золотой буфет" назвали лучшие рестораны Уфы. Победителей определяли в восьми номинациях.

Открытием года стал ресторан Глинтвейн и Хинкальная.  Лучшим пабом признан Стейк-хаус и Паб Sherlock Holmes Pub.

Лучшее демократичное заведение - "Своя компания". Лучшая кофейня- Chat House.  Звание "Тренд года" удостились здоровое питание от "Volkova Diet Cafe" и крафтовое пиво  от "Craft beer and GBP".

Ресторан ROSSINSKY в Уфе признан лучшим рестораном столицы. 

Как сообщает телеканал РБК-Уфа, на церемонии присутствовали производитель вина из Франции  Жан Пьер Ривьер, владелец компании "Урал дюти фри" Ярослав Шредер, обладатель ордена кавалеров трюфелей и вин Альбы Сергей Лаврентьев, председатель Госкомитета  Башкирии по торговле и защите прав потребителей Гузэль Асылова.

Национальная премия в сфере индустрии питания и отельного бизнеса "Золотой буфет" была создана в 2007 году с целью повышения культуры обслуживания и уровня ресторанного и отельного бизнеса.

Светлана Куликова
Теги: Башкортостан, Шератон, Уфа, ресторанный бизнес, Золотой буфет
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