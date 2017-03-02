Уфимская компания стала "королем госзаказа"

2 марта 2017 г.

Короли госзаказа: уфимский "Петон" получил от "Газпрома" подряды на 176 млрд. рублей.

Уфимский технологический инжиниринговый холдинг «Петон» в 2016 году выполнил подряды на 176 млрд. рублей. Все заказы компания получала от «Газпрома». Согласно рейтингу Forbes, акционеры уфимского предприятия Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев стали "королями госзаказа". Однако не может не удивлять и тот факт, что размер предприятия с выручкой в 2 млрд. рублей несопоставим с объемом полученных подрядов.

В частности, «Петон» минуя конкурсную процедуру получил сразу два крупных заказа общей стоимостью 174, 45 млрд.рублей. Речь идет о строительстве комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области и строительстве установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале.

В августе прошлого года «Петон» опять же без конкурса выиграл контракт стоимостью 50,337 млрд рублей. Он должен был выполнить проектные, строительные и другие работы, а также сделать выбор и закупку материалов и оборудования. Заказчиком выступал "Газпром".

Вторыми в рейтинге идут владельцы ЗАО «ВАД» Валерий Абрамов и Виктор Перевалов с суммой господрядов 163,2 млрд. руб. В 2016 году компания без конкурса получила от правительства Крыма один из крупнейших подрядов — возведение трассы «Таврида» с выходом на Керченский мост за 128 млрд руб.

На третьем месте — владельцы «Стройтранснефтегаза». Сумму подрядов компании оценили в 153,3 млрд рублей. Основным заказчиком выступили «Газпром» и его структуры.

На четвертой позиции с госзаказами на 147,1 млрд руб.- владельцы железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» Алексей Лихтенфельд и братья Аминовы, Вячеслав и Вадим.

Геннадий Тимченко занимает пятую строчку рейтинга. Сумма подрядов составила 137,7 млрд. рублей

Лидер прошлогоднего рейтинга Аркадий Ротенберг с госзаказами на сумму 96,9 млрд. руб. расположился лишь на седьмом месте.

Суммы контрактов Forbes оценивал с помощью базы данных «Контур. Закупки».