﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD58,4067
EUR61,5198
GBP71,7702
курс ЦБ РФ на 3 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-4°
Облачно
вечер -3°,  ночь -2°,  утро -4°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Экономика /
2 марта 2017 г.

Уфимская компания стала "королем госзаказа"

Уфимская компания стала "королем госзаказа"

Короли госзаказа: уфимский "Петон" получил от "Газпрома" подряды на 176 млрд. рублей.

Уфимский технологический  инжиниринговый холдинг «Петон» в 2016 году выполнил подряды на 176 млрд. рублей. Все заказы компания получала от «Газпрома». Согласно рейтингу Forbes, акционеры уфимского предприятия  Игорь Мнушкин, Олег Поляков и Владимир Зайцев стали "королями госзаказа". Однако не может не удивлять и тот факт, что размер предприятия с выручкой в 2 млрд. рублей несопоставим с объемом полученных подрядов. 

В частности, «Петон» минуя конкурсную процедуру получил сразу два крупных заказа  общей стоимостью 174, 45 млрд.рублей. Речь идет о строительстве комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области  и строительстве установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале.

В августе прошлого года «Петон» опять же без конкурса выиграл контракт стоимостью 50,337 млрд рублей. Он должен был выполнить проектные, строительные и другие работы, а также сделать выбор и закупку материалов и оборудования. Заказчиком выступал "Газпром".

Вторыми в рейтинге идут владельцы ЗАО «ВАД» Валерий Абрамов и Виктор Перевалов с суммой господрядов 163,2 млрд. руб. В 2016 году компания без конкурса получила от правительства Крыма один из крупнейших подрядов — возведение трассы «Таврида» с выходом на Керченский мост за 128 млрд руб. 

На третьем месте — владельцы «Стройтранснефтегаза». Сумму подрядов компании оценили в  153,3 млрд рублей. Основным заказчиком выступили «Газпром» и его структуры.

На четвертой позиции с госзаказами на 147,1 млрд руб.-  владельцы железнодорожного оператора «Нефтетранссервис» Алексей Лихтенфельд и братья Аминовы, Вячеслав и Вадим. 

Геннадий Тимченко занимает пятую строчку рейтинга. Сумма подрядов составила 137,7 млрд. рублей 

Лидер прошлогоднего рейтинга  Аркадий Ротенберг с госзаказами на сумму 96,9 млрд. руб. расположился лишь на седьмом  месте. 

Суммы контрактов Forbes оценивал с помощью базы данных «Контур. Закупки».

Светлана Куликова
Теги: закупки, Петон, Уфа, госзакупки, рейтинги, экономика и бизнес, тендеры
117 Оценить новость:  2  0
Отправить
Правительство Башкирии и «Сбербанк России» заключили соглашение о сотрудничестве
2 Март 2017 г.
Правительство Башкирии и «Сбербанк России» заключили соглашение о сотрудничестве
В Башкирии предприниматели могут получить номер счета до его открытия
2 Март 2017 г.
В Башкирии предприниматели могут получить номер счета до его открытия
Уфа готовится к форуму по социальному предпринимательству
2 Март 2017 г.
Уфа готовится к форуму по социальному предпринимательству
Безработных в Башкортостане стало меньше
2 Март 2017 г.
Безработных в Башкортостане стало меньше
В Уфе реконструируют и обустроят самые загруженные магистрали
2 Март 2017 г.
В Уфе реконструируют и обустроят самые загруженные магистрали
В Уфе заработает новый визовый центр Испании
2 Март 2017 г.
В Уфе заработает новый визовый центр Испании
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]