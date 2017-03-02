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2 марта 2017 г.
Правительство Башкирии и «Сбербанк России» заключили соглашение о сотрудничестве
На площадке инвестфорума в Сочи Правительство Республики Башкортостан и «Сбербанк России» заключили меморандум о сотрудничестве, который предусматривает взаимодействие в сфере реализации инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства с привлечением внебюджетных инвестиций.
– Для Башкирии это не первое соглашение со Сбербанком России. Все предыдущие были успешно исполнены, – сказал Рустэм Марданов. – Нынешний меморандум предусматривает участие банка в ряде сфер, прежде всего, в дорожном строительстве и строительстве социальных объектов. Кроме этого, мы рассчитываем на поддержку со стороны Сбербанка в реализации пилотных проектов «Карта жителя Республики Башкортостан» и исламского банкинга.
Эльвира Азметова
2 Март 2017 г.
2 Март 2017 г.
2 Март 2017 г.