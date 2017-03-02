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2 марта 2017 г.
В Башкирии предприниматели могут получить номер счета до его открытия
В 28 офисах МФЦ «Мои Документы» начали оказывать новую, бесплатную услугу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - резервирование расчетного счета.
Новый сервис позволяет предпринимателям еще до фактического открытия счета получить его номер и узнать платежные реквизиты. Услуга предоставляется бесплатно.
Как сообщили в пресс-службе РГАУ МФЦ, номер банковского счета резервируется на срок не более месяца. Зарезервированный номер счета можно указывать в договорах, заключаемых с контрагентами, так как он не изменится после открытия счета.
Узнать адреса офисов, где уже оказывается такая услуга, можно на сайте Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Башкирии.
Эльвира Азметова
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