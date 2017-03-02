В Башкирии предприниматели могут получить номер счета до его открытия

2 марта 2017 г.

В 28 офисах МФЦ «Мои Документы» начали оказывать новую, бесплатную услугу юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - резервирование расчетного счета.

Новый сервис позволяет предпринимателям еще до фактического открытия счета получить его номер и узнать платежные реквизиты. Услуга предоставляется бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе РГАУ МФЦ, номер банковского счета резервируется на срок не более месяца. Зарезервированный номер счета можно указывать в договорах, заключаемых с контрагентами, так как он не изменится после открытия счета.

Узнать адреса офисов, где уже оказывается такая услуга, можно на сайте Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Башкирии.