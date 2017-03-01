Ошибка на 12 миллионов: уфимская компания не может вернуть деньги за участие в закупке

1 марта 2017 г.

Ошибочный перевод на сумму 12 198 410 млн. рублей совершило в ноябре 2016 года ООО «Инженерно-экспертный центр «Трубопроводсервис». Средства поступили на счет ООО «Газпром нефтехим Салават».

В ноябре 2016 года руководство ООО «Инженерно-экспертный центр «Трубопроводсервис» решило принять участие в закупочной процедуре на тему «Экспертиза промышленной безопасности». Была подготовлена соответствующая документация, переведены средства в размере 12,2 млн. рублей. Однако все бы ничего, но средства по ошибке осели на счету «Газпром нефтехим Салават», хотя в документации были указаны реквизиты московского банка.

По сути, ошибка должна быть исправлена на следующий день, однако этого не последовало. Деньги так и не вернулись к хозяину. В нефтяной компании сослались на то, что «Трубопродсервис» предоставил недостоверные сведения для участия в закупках. За что и понес наказание. Многочисленные заявления с требованием вернуть средства в адрес директора «Газпром нефтехим Салавата» не увенчались успехом. Был получено письмо за подписью начальника ЦЗК Хатунцева, в котором говорилось, что денежные средства, «полученные в качестве обеспечения заявок на участие в запросах предложений № будут удержаны по причине предоставления организацией недостоверных сведений в составе заявки на участие в конкурсной закупке», а с дальнейшими предложениями обращаться в Арбитражный Суд.

Судебные тяжбы – дело небыстрое и может затянуться на неопределенное время. Сумма, удерживаемая нефтяной компанией, составляет значительную часть оборотных средств «Трубопроводсервиса». Их несвоевременное возвращение может привести к банкротству организации, без работы могут остаться 100 сотрудников.

Тему продолжает директор «Трубопроводсервиса» Николай Воронин:

- На лицо происходит незаконное удерживание средств. Раньше «Газпром нефтехим Салават» проводил закупки по 223 ФЗ, согласно которому изъятие обеспечения может быть предусмотрено лишь в двух случаях. Это невыполнение договора и отказ от заключения договора. Сейчас они вышли из под его юрисдикции. Также была проведена сделка по переоформлению ОАО в ООО. В законе есть лазейки, благодаря которым они в течение нескольких месяцев могут проводить закупки на своих условиях. Закупочная документация может идти в разрез с законом РФ. «Газпром нефтехим Салават» является хозяйствующим субъектом, не попадающим под ФЗ. По сути, они попросту добавили пункт, благодаря которому могут изъять наше обеспечение по другим основаниям. Например, предоставление недостоверных данных в закупочной документации, что нам и инкриминируют. А этот пункт можно трактовать как угодно. Быть может, у нас в документах точка где-то поставлена неверно.

Господин Воронин удивлен тому факту, что его компания вышла на торги с наименьшей ценой. Однако вместо того чтобы их поддержать, им ещё и палки в колеса ставят.

- Мы урезали цены на 40%. Однако, лоты уже были обещаны определенным организациям. Поэтому нас и сняли с конкурса по причине отсутствия обеспечения. Негласно нам говорят, что это такая месть за то, что мы пытались залезть туда, куда не нужно. Прокуратура отказывает в возбуждении уголовного дела против «Газпром нефтехим Салават». Беззаконие и беспредел творится, - сетует Воронин.

Ситуацию комментирует исполнительный директор «Опоры России» Тимур Лукманов:

- Для того чтобы поддерживать местную экономику, были вложения в региональную экономику нужно чтобы большие корпорации работали с местными компаниями. «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават» являются дочками федеральных корпораций. К сожалению, данная ситуация наглядно демонстрирует как местный бизнес душат, ему не дают развиваться.