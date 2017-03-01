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1 марта 2017 г.

Мэрия Уфы впервые за несколько лет приняла бездефицитный бюджет

Мэрия Уфы впервые за несколько лет приняла бездефицитный бюджет

С 2017 по 2019 годов впервые за последние несколько лет принят бюджет без дефицита.

Доходы городского бюджета в минувшем году составили 23 миллиарда 200 миллионов рублей. Произошел рост по сравнению с 2015 годом – на 4 %.

В течение года проводилась системная работа по легализации налогооблагаемой базы, выводу заработной платы из «тени», сокращению недоимки, улучшению качества администрирования налоговых и неналоговых платежей и ряд других мер. С 2009 года муниципалитет предлагает малому и среднему бизнесу выкупать на льготных условиях арендуемые помещения. Предпринимателями выкуплено более 270 тысяч квадратных метров площадей. В результате объем помощи составил около 4 миллиардов рублей.

Из федерального и республиканского бюджетов за 2016 год поступило 13 миллиардов 500 миллионов рублей (59%). Доля межбюджетных трансферов ежегодно увеличивается. За последние 5 лет она возросла в полтора раза. В тоже время бюджет города не является бюджетом развития. При всех сложностях муниципалитетом были исполнены все взятые социальные обязательства. В 2016 году сохранен программный формат бюджета. В рамках муниципальных программ было израсходовано 94% средств. Это позволило повысить эффективность расходов бюджета за счет более жесткого, целенаправленного расходования средств под конкретные задачи.

Эльвира Азметова
Теги: мэрия Уфы, бездефицитный бюджет
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